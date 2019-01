Alcohol, drugs en een gestolen wagen tijdens ‘Weekend Zonder Alcohol’ Wouter Spillebeen

14 januari 2019

16u15 0 Gent De Gentse politie heeft ter gelegenheid van het ‘Weekend Zonder Alcohol’ het hele weekend lang verschillende controles uitgevoerd. Net zoals vorig jaar reden 3,15 procent van de bestuurders onder invloed. Een chauffeur zit momenteel in de cel omdat hij onder invloed van cannabis in een gestolen wagen rondreed.

De Verkeersdienst en de Wijkdienst van de lokale politie voerden in totaal zeven controles uit, waaronder ook een grootschalige C.R.A.S.H.-actie. 1.589 chauffeurs werden gecontroleerd door de 74 gemobiliseerde politiemedewerkers. 50 van hen bleken onder invloed te zijn van alcohol. 20 chauffeurs bliezen ‘alarm’ en moesten hun auto drie uur lang laten staan, 30 bestuurders bliezen ‘positief’. Daaronder hadden 12 chauffeurs zo diep in het glas gekeken dat ze hun rijbewijs onmiddellijk voor 15 dagen moesten afgeven. De anderen kregen een rijverbod van 6 uur.

Het percentage chauffeurs dat onder invloed achter het stuur zat, ligt ongeveer gelijk met de 3,2 procent die de politie vorig jaar optekende tijdens het ‘Weekend Zonder Alcohol’. “Opvallend is ook dat tussen middernacht en 8 uur ’s morgens het percentage hoger lag, namelijk op 5 procent”, klinkt het bij de politie.

Naast de alcoholtesten onderwierp de politie ook 8 chauffeurs aan een speekseltest. 1 bestuurder testte positief op cannabis. Hij reed ook nog eens rond in een gestolen voertuig. Zijn rijbewijs is onmiddellijk ingetrokken en de man werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hem voorlopig in de gevangenis houdt.