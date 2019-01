Albert Heijn schakelt app in tegen voedselverspilling Yannick De Spiegeleir

21 januari 2019

18u30 0 Gent Om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk eten weggegooid wordt, heeft supermarktketen Albert Heijn in Gent een pilootproject opgezet met ‘Too Good To Go’, dé app tegen voedselverspilling. Van die producten die anders niet verkocht worden, stelt Albert Heijn een doos samen met producten die klanten tegen een gereduceerd tarief kunnen kopen.

Wat de klant krijgt, is afhankelijk van wat er die dag overblijft. Iedere bestelling is dus een verrassing. Een win-win-winsituatie voor Albert Heijn, klanten én het milieu.

“We gaan eerst kijken hoe de pilot loopt in onze winkels in Gent en bepalen dan of wij dit verder gaan uitrollen naar alle Albert Heijn winkels in Vlaanderen”, geeft Bram Lauwaert, Operationeel Manager Albert Heijn België aan.

Het concept is simpel. In de app zie je op de kaart of in de lijst welke Albert Heijn in Gent een doos met producten aanbiedt. Je bestelt en betaalt de doos in de app en haalt ‘m zelf op bij je Albert Heijn. De inhoud van de doos is afhankelijk van wat er die dag overblijft. Het is dus altijd een verrassing wat er in de doos zit. Dit kan bijvoorbeeld een combinatie zijn van een lekkere maaltijd, een salade en iets te drinken. De box kost 3,99 euro en heeft een waarde van 12 euro.

De Albert Heijn winkels in Gent (Korenmarkt, Overpoort en Ghelamco Stadion) kunnen zich aanmelden bij Too Good To Go en elke dag het aantal dozen plaatsen dat zij willen aanbieden. Klanten kunnen de Too Good To Go-app gratis downloaden in de App Store en Google Play Store.