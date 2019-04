Albanese familievete in Gent eindigt in schietpartij: dader ontkent ook in beroep Jeffrey Dujardin

08 april 2019

14u08 0 Gent In het Gentse hof van beroep kwam een Albanese man zich verantwoorden nadat hij in november 2015 enkele schoten zou gelost hebben bij een familievete in Gent. Twee broers raakten daarbij lichtgewond. De man kreeg in eerste aanleg 7 jaar cel. Hij ontkent de feiten. “Ik was niet eens in het land toen.”

De zaak werd gisteren ingeleid in het hof, waarbij onder meer camerabeelden uit de Zuidstationstraat werden getoond. Daarop is te zien hoe een man twee broers, die een witte stok bij zich hadden, van dichtbij beschiet op de hoek van de Zuidstationstraat met de Vlaanderenstraat. Na het eerste schot stak de verdachte de straat over en hij loste een tweede schot. De aanleiding was een uit de hand gelopen vete tussen twee Albanese families. De slachtoffers raakten lichtgewond.

Volgens de dader hadden de broers zijn vader bedreigd, en daarom kwam hij verhaal halen. In september 2015 kwam het al tot een vechtpartij, in café Springs in de Zuidstationstraat. Twee maanden later bracht de Albanese man een wapen mee. Na een discussie schoot hij zijn rivalen tweemaal boven het hoofd, maar toen de mannen hem aanvielen met stokken, richtte hij zijn wapen wel op het lichaam.

Zijn advocaat, Frank Scheerlinck, had kritiek op het onderzoek. “Het ballistisch onderzoek is slecht gevoerd, men bleef op de oppervlakte. Daarnaast betwist mijn cliënt dat er zelfs een pistool aanwezig was.”

De man kreeg als laatste het woord in het hof, hij ontkent dat hij betrokken was bij de schietpartij. “Ik was niet eens in het land toen.” Het hof zal zich over de zaak uitspreken op 21 mei.