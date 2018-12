Alarmerende studie concludeert dat politiezones te klein zijn: “Oost-Vlaanderen moet van 28 naar 9 zones” Sam Ooghe

29 december 2018

11u53 6 Gent Onze provincie heeft te veel en te kleine politiezones. Dat blijkt uit een studie die uitgevoerd werd voor de vorige minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA). Oost-Vlaanderen zou het idealiter met drie keer minder zones moeten doen.

De Tijd kreeg de studie van de Universiteit Gent in handen. De conclusie is alarmerend. “In het politielandschap zijn er zones die zich prima uit de slag trekken, maar er zijn ook politiezones die dat niet kunnen. In het onderzoek is vastgesteld dat een aantal zones het al moeilijk heeft om de basispolitiezorg te garanderen. Als zich een calamiteit voordoet, komen die zonder meer in de problemen.”

Oost-Vlaanderen telt 28 zones voor 65 gemeenten. Dat is de hoogste ratio van alle Vlaamse provincies. West-Vlaanderen telt bijvoorbeeld 19 zones voor 65 gemeenten. Behalve Gent en Dendermonde hebben alle zones in Oost-Vlaanderen daardoor slechts één politieman voor meer dan 400 tot zelfs 800 inwoners. Zes op de tien korpschefs klagen ook over personeelstekorten, volgens de studie. Dat brengt de wijkwerking en de gespecialiseerde opdrachten in het gedrang. De politie krijgt soms onvoldoende interventieploegen op de baan, of kan het onthaal op het kantoor niet garanderen. Het is soms al een ramp als één medewerker uitvalt, aldus de studie.

Daarom moet Oost-Vlaanderen volgens de onderzoekers van 28 naar 9 politiezones gaan. Fusies liggen echter niet voor de hand, onder meer omdat veel burgemeesters en korpschefs er weigerachtig tegenover staan.

Vanaf 1 januari doet onze provincie het wel al met één politiezone minder. Door de fusie van Nevele en Deinze, verdwijnt ook de LoWaZoNe. Nevele sluit zich aan bij de PZ Deinze-Zulte, samen met de andere gemeenten, Lovendegem, Waarschoot en Zomergem. De nieuwe zone zal Deinze-Zulte-Lievegem heten.