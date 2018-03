Al voor 66.715 euro boetegeld aan Vrijdagmarkt 30 maart 2018

Als de ondergrondse parking van de Vrijdagmarkt vol zit, staat er dikwijls een rij wachtenden aan te schuiven. Uit die file raken blijkt zo goed als onmogelijk. Rechtsomkeer maken mag niet en wie via de weg naast de parking rijdt krijgt een boete van 55 euro in de bus voor het rijden door autovrij gebied. Het is ook geen uitzonderlijk geval. Sinds het activeren van de camera werden daar al 1.213 inbreuken genoteerd. Aan 55 euro euro per stuk gaat dat om 66.715 zeer zure euro's. Een probleem dat ook na de evaluatie van het circulatieplan niet aangepakt is. (EDG)