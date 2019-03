Al vier inbraken in twee weken op Bijlokesite Sabine Van Damme

05 maart 2019

17u05 0 Gent De Bijlokesite wordt geplaagd door inbrekers. Dieven hebben in twee weken tijd vier keer ingebroken op de Bijlokesite, weet persagentschap Belga. Er werd al zeker een professionele geluidsinstallatie geroofd.

De Bijlokesite werd de voorbije jaren uitgebouwd tot een cultureel knoooppunt waar onder meer Stadsmuseum en 12 belangrijke culturele spelers, zoals het Symfonieorkest Vlaanderen en conservatorium KASK huizen. Het is een mooie, open site, maar ’s nachts is er geen sociale controle, en dat hebben dieven dus ook gemerkt.

De voorbije twee weken zijn deuren geforceerd bij de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten. Dieven geraakten ook in de gebouwen van muziektheater LOD, kunstorganisatie Kunstwerkt en International Opera Academy. Bij die laatste is minstens een professionele geluidsinstallatie verdwenen, zegt de stad Gent die de gebouwen op de site beheert. Een kluis kon niet worden opengebroken. Ook laptops en camera’s zouden gestolen zijn. De stad laat nu de schade door de inbraken alvast tijdelijk herstellen. Hoe de inbraakgevoelige site beter beveiligd moet worden, is nog niet duidelijk.

