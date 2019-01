Al slapend aangetroffen onder invloed van alcohol in bestelwagen: tuinman (50) krijgt 1.600 euro boete en 21 dagen rijverbod JDG

31 januari 2019

17u08 0 Gent Een vijftiger uit Sint-Amandsberg kreeg donderdag van de rechter 1.600 euro boete, waarvan 400 euro met uitstel, en 21 dagen rijverbod nadat de politie hem al slapend aantrof in zijn bestelwagen. De man legde bij een alcoholcontrole bovendien een positieve ademtest af.

De feiten worden door de verdediging niet betwist. De advocaat van de man stelt dat het om een uitzonderlijk voorval gaat. “Mijn cliënt was op terugweg van een feestje in Oostakker”, aldus de meester. “Hij is tuinman in bijberoep, en was met zijn bestelwagen - inclusief werkgerief - rechtstreeks na zijn werkuren naar daar gereden. Normaal gezien ging zijn vrouw hem thuis afzetten met haar wagen, maar zijn zus raadde hem af om zijn bestelwagen daar onbewaakt achter te laten.”

Uit schrik voor diefstal, zou de man dan toch besloten hebben om achter het stuur te kruipen. “Mijn cliënt heeft slaapproblemen en een heel zwaar werkleven. Hij had dan ook niet veel nodig om in slaap te vallen.”

De rechter sprak een boete uit van 1.600 euro, waarvan 400 euro met uitstel. De man mag bovendien zijn wagen voor 21 dagen aan de kant laten staan.