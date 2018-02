Al bijna 9.000 handtekeningen voor heraanleg kruispunt 26 februari 2018

De petitie die ijvert voor de heraanleg van het dodelijke kruispunt in Oostakker waar Nikita Everaert vorige week het leven liet, telde gisteren al bijna 9.000 handtekeningen. De actie richt zich op het Vlaams Gewest en de Stad Gent en vraagt snel effectieve maatregelen.





De petitie op online-platform Avaaz.org werd kort na het ongeval gestart en overschreed al ruimschoots het origineel streefdoel van 5.000 handtekeningen. Nikita Everaert reed vorige week volledig reglementair op de Antwerpsesteenweg. Ze stond voor het rood licht stil naast een vrachtwagen, en reed rechtdoor toen het licht op groen sprong. De truckchauffeur sloeg af naar rechts, de Orchideestraat in, en reed de fietster aan. Volgens het parket had hij haar moeten zien. "Dat dit gebeurt bij groen licht, krijg je aan een kind niet uitgelegd", vindt de Fietsersbond. Temeer omdat het bewuste kruispunt al sinds 2002 op de zwarte lijst van dodelijke kruispunten in Vlaanderen staat. Toch greep de Vlaamse regering niet in. Na het ongeval beloofde minister Weyts (N-VA) wel al 20 miljoen euro uit te trekken om gelijkaardige punten aan te pakken en de druk op te voeren wanneer onderhandelingen met lokale besturen vertragingen veroorzaken. (OSG)