Al 9% van Gent is West-Vlaams 14 maart 2018

02u52 0 Gent De Arteveldestad groeit. Op 31 december woonden we met 259.570 mensen in Gent. Liefst 22.700 inwoners van de inwoners, of 9%, hebben West-Vlaamse roots.

"Sinds 2014 is er een echte boom", lacht schepen van bevolking Sofie Bracke (OPen Vld). "Sindsdien blijven er jaarlijks meer dan 2.000 West-Vlamingen plakken in Gent. In 2017 waren dat er 2.052. Het zijn vooral Bruggelingen (570) en Kortrijkzanen (464) die zich hier vestigen, en het zijn vooral mannen (1.024 tegenover 880 vrouwen). De 'verwestvlamisering' van Gent lijkt dus niet te stoppen." Het omgekeerde scenario bestaat blijkbaar ook. Vorig jaar trokken 1.394 Gentenaars richting West-Vlaanderen.





Ook heel wat Oost-Vlamingen en Brabanders kiezen Gent als nieuwe thuis. Volgens studies zullen we in 2024 met 270.403 Gentenaars zijn, of 21% meer dan in het jaar 2000. Vandaag woont 58% van de Gentenaars op 16% van het Gents grondgebied, in en rond het centrum dus. In Wondelgem steeg het bevolkingsaantal de laatste 10 jaar het meest (+20%), gevolgd door de Brugse Poort (+14%), Oud Gentbrugge en Moscou Vogelhoek (elk + 13%). 53.000 mensen, of 44% van de Gentenaars, zijn alleenstaand. Bulgaren vormen de grootste groep niet-Belgen, ze zijn met 8.844. Ze worden gevolgd door de Turken 4.080 en de Nederlanders (2.935). Die cijfers spreken over nationaliteit. Heel wat mensen van Turkse origine hebben de Belgische nationaliteit en staan als Belg in de statistieken. (VDS)





