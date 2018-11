Al 76 patiënten mochten FPC verlaten Erik De Troyer

08 november 2018

Sinds de opening van het Forensisch Psychiatrisch Centrum aan de Wiedauwkaai vier jaar geleden hebben 76 patiënten het centrum mogen verlaten. Nog eens 55 anderen hebben uitzicht op een leven buiten de muren van het centrum. In de meeste gevallen gaan de patiënten naar instellingen waarbij ze verder behandeld worden, maar dan met een lager beveiligingsniveau.

Het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) houdt het midden tussen een ziekenhuis en een gevangenis. Wanneer rechters personen interneren kunnen ze op een wachtlijst terecht komen voor een forensisch psychiatrisch centrum. Daar krijgen ze begeleiding in verschillende afdelingen. Het begint met observatie, daarna wonen patiënten in kleine groepen, worden ze behandeld en begeleid naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Tegelijkertijd heeft het FPC ook hetzelfde beveiligingsniveau als gevangenis. Men komt er niet in zonder een grondige controle en heel het gebouw is omgeven door metershoge muren en bewakingscamera’s.

“We hebben plaats voor 264 patiënten. Al die plekken zijn volzet. Sinds de start van het FPC zijn er 76 mensen die heel het traject hebben doorlopen en die het FPC mochten verlaten. Dat verliep moeizamer dan gepland onder andere omdat er voldoende plaatsen moeten zijn waar onze patiënten naartoe kunnen. Daar is inmiddels werk van gemaakt en dat voelen we nu. Na één jaar was er slechts één patiënt die afzwaaide. Maar intussen zijn er nog 55 die uitzicht hebben naar een stek buiten de muren van het FPC. Daarnaast zijn er nog een aantal die we klaar achten voor een vervolgtraject maar die nog wachten op officiële toestemming.”

Van de 76 die het FPC de afgelopen vier jaar mochten verlaten was er maar één definitief in vrijheid gesteld. In 19 gevallen stroomden de patiënten door naar een algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Twaalf anderen werden opgenomen in een gespecialiseerd centrum voor seksueel delinquenten. In 25 gevallen ging de patiënt naar een instelling met medium beveiliging.

