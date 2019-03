Al 6.000 bestuurders verrast en al 300.000 euro opgebracht: ‘boetevalstrik’ Vrijdagmarkt krijgt nu extra aanduiding Sabine Van Damme

04 maart 2019

12u43 1 Gent Bijna 6.000 automobilisten zijn sinds de invoering van het circulatieplan in april 2017 in de ‘boetevalstrik’ aan de Vrijdagmarkt getrapt, goed voor 300.000 euro. Wie daar in de file komt te staan omdat de parking volzet is, en probeert te ‘ontsnappen’ via het straatje dat over de Vrijdagmarkt loopt, krijgt de rekening gepresenteerd. Een extra waarschuwingsbord moet de situatie daar verduidelijken.

In principe zie je op de parkeergeleidingsborden rond de stad al of de parking Vrijdagmarkt – of gelijk welke andere parking – nog vrije plaatsen heeft of niet. Maar daar trekken heel wat chauffeurs zich niks van aan, anderen zien het gewoon niet, en ze rijden toch naar de parking van hun keuze. Aan de Vrijdagmarkt kom je geregeld voor een gesloten poort en dus in een file terecht. Kom je via de Baudelostraat en zie je dat het hopeloos is, dan kan je gewoon omkeren en weer wegrijden. Kom je langs de Kammerstraat, dan is dat een ander verhaal.

Uitweg met gevolgen

In de Kammerstraat geldt eenrichtingsverkeer, omkeren en wegrijden mag dus niet. Er lonkt evenwel een uitweg, omdat er een rijweg ligt langs de Vrijdagmarkt, net voor de parking, parallel met de horecazaken daar.

Maar daar mag je officieel niet rijden. Alleen staat dat niet echt opvallend aangeduid. Maar er staan wél camera’s met nummerplaatherkenning, dus iedereen die de straat inrijdt zonder vergunning, krijgt automatisch een boete in de bus. Want op het kleine vluchtheuveltje in de Kammerstraat voor de parking staan camera’s opgesteld, en die registreren alles. Een boetevalstrik dus, eentje die al 300.000 euro opbracht. Veli Yüksel vroeg – toen hij nog bij CD&V zat - mobiliteitsschepen Watteeuw (Groen) om een slagboom te plaatsen, maar dat blijkt niet mogelijk.

Aanpassingen geweigerd

Het is niet de eerste keer dat er klachten komen over de boetevalstrik aan de Vrijdagmarkt. Eind december 2017 stelde Guy Reynebeau (sp.a) al hetzelfde probleem vast. Na een half jaar circulatieplan hadden de camera’s daar toen al 1.400 chauffeurs betrapt, en dus 77.000 euro in het laatje gebracht. Aanpassingen werden toen geweigerd.

Die komen er nu wel. Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw is bereid een extra waarschuwingsbord te laten plaatsen, dat nog beter aanduidt dat rechts afslaan op die plaats verboden is. Nochtans is Watteeuw geen voorstander van een overdaad aan verkeersborden, maar de cijfers daar swingen de pan uit. Na zes maanden zal een evaluatie volgen: laten de automobilisten zich nog steeds massaal vangen of zien ze nu wél dat ze een overtreding begaan?