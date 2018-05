Al 50 kandidaten voor 34 goedkopere huizen 26 mei 2018

02u57 0

De stad wil aan Meulestede 34 woningen bouwen die een pak goedkoper zijn dan standaardhuizen. Uniek is dat men wel het huis koopt, maar niet de grond waarop het gebouwd is. "Op die manier kunnen we huizen bouwen aan 1.300 euro per vierkante meter in plaats van 2.000 euro."





De woningen komen op een braakliggend terrein op een binnengebied ter hoogte van de Goedendagstraat. Het gaat om een zogenaamd Community Land Trust-project. Daarbij neemt een stichting de grond over. Wie er bouwt, hoeft enkel voor het huis te betalen.





"Sociale huurders betalen hun hele leven sommen geld maar hebben op het einde van de rit niets in handen. Hier kan men een voordelige lening aangaan waarvan de afbetaling vaak lager zal zijn dan een huurprijs", zegt Trui Maes van de CLT-stichting.





De woning kan doorverkocht worden, maar met beperkte winst. "Zo blijven de woningen voordeling over verschillende generaties. Ze zijn dus geen investering", zegt Trui Maes.





Voor de amper 34 woningen zijn er intussen al 50 kandidaten. De eerste spadesteek volgt in 2020.





(EDG)