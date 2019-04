Al 44 groenslingers aangevraagd Sabine Van Damme

04 april 2019

19u02 0 Gent Straten die te smal zijn voor echte beplanting, kunnen tegenwoordig een groenslinger aanvragen. Dat heeft succes, er zijn al 44 aanvragen binnen. Zes straten kregen hun groenslinger al, al moet die wel nog groeien.

In straten die groenslingers willen, worden kabel gespannen tussen de gevels. Klimplanten kunnen daar dan voor een mooie, groene toets zorgen. Er zijn wel strikte voorwaarden om een groenslinger te kunnen krijgen. De straat mag niet te breed zijn, maar het voetpad mag ook niet te smal zijn. Op een jaar tijd kreeg de stad al 44 aanvragen binnen, 33 daarvan kwamen uit centrum Gent. 17 aanvragen werden geweigerd, om bovenstaande redenen, of omdat de gevels niet stabiel genoeg bleken. 20 dossiers zijn nog in onderzoek, en zes straten zijn al ‘geïnstalleerd’. Het gaat dan om de Ooilamstraat, de Tarbotstraat en de Brandstraat in het centrum, de Landbouwerstraat op de Muide, de Ajuinmarktstraat in Ledeberg en de Limbastraat in Wondelgem. De kabels en de planten zijn er, maar die laatsten hebben uiteraard tijd nodig om te groeien. De stad heeft 73.000 euro klaarliggen voor nog meer groenslingers.

