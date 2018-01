Al 2 aanvragen voor geslachtswijziging 02u47 0

Al op de eerste dag dat het mogelijk was, dienden twee Gentenaars een aanvraag in om hun geslacht te laten veranderen op hun identiteitspapieren. Sinds gisteren kunnen Belgen hun geslacht officieel laten wijzigen zonder dat daar operaties aan te pas komen. Concreet kunnen mensen die zich al lang man of vrouw voelen, terwijl hun lichaam het andere geslacht toont, gewoon in het gemeentehuis vragen om de M of V op hun identiteitskaart te veranderen naar de identiteit waarmee zij zich identificeren. Hun lichaam ook effectief laten 'ombouwen' naar het gewenste geslacht is niet meer verplicht. Er is wel een wachttijd van minimum 3 maanden, waarbij de procureur een negatief advies kan uitspreken. Daartegen kan wel nog in beroep worden gegaan. (VDS)





