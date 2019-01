Al 12 agenten ‘aangepakt’ door weerspannige jongeman, maar ouders wijzen toch naar politie: “Ze hebben hem geschopt tot hij bewusteloos was” Sam Ooghe

03 januari 2019

09u23 0 Gent Een jongeman uit het Gentse staat terecht voor de Gentse correctionele rechtbank voor meerdere gevallen van zware weerspannigheid. Zijn ouders zien heil in een internering, maar wijzen ook naar de rol van de politie: “Ze daagden hem uit, en schopten hem tot hij bewusteloos was.”

De beklaagde sukkelt met heel wat psychische problemen, en kampt daarnaast met een verslavingsproblematiek. Jaar na jaar volgen er gedwongen opnames, vaak terwijl de man psychoses heeft. Bij die opnames vielen er geregeld klappen, aldus het parket en de aanwezige politiemannen. “Wij hebben gewoon ons werk gedaan, maar dat wordt niet altijd geapprecieerd blijkbaar”, klonk het bij een inspecteur. “Het was zot", vertelde een andere politieman aan de rechter over een van de uit de hand gelopen opnames. “Het gaat me voor de rest van mijn carrière tekenen.”

Meerdere inspecteurs raakten tussen 2016 en vandaag gewond. In totaal staan er 12 politiemensen als burgerlijke partij, verpreid over 4 lokale zones: Gent, Vlaamse Ardennen, Meetjesland-Centrum en Assenede-Evergem. Een indicatie van de ernst van de feiten. “Wij hebben veel respect voor de job van de politie, en voor de risico’s die jullie nemen voor de maatschappij”, zette rechter Hans De Waele nog even de puntjes op de i.

Uitdagen

Verder lijkt iedereen het er roerend over eens dat gedwongen opnames geen oplossing zijn voor de jongeman zelf, noch voor de maatschappij en de veiligheid van de politiemensen. Alle partijen, waaronder de rechter, lijken zich akkoord te verklaren met een internering. Ook de ouders van de jongeman staan achter dat plan. “Wij smeken al jaren om hulp. We leven zelf niet meer, het is een hel voor ons”, klonk het. “We hebben zelf altijd de politie gebeld, want wij konden hem zelf niet meer aan in zijn psychoses.”

Ze plaatsten wel een serieuze kanttekening. “We hebben zelf gezien hoe de politie hem stond uit te dagen”, vertelden ze aan de rechter. “Ook al was hij in een psychose. Dat willen we er toch bij zeggen. In Ekkergem hebben ze hem ook eens geschopt tot hij bewusteloos was. Ja, hij is ziek en kan inderdaad agressief zijn. Maar op hem staan schoppen als een beest: dat gaan we ook niet vergeten.”

De ouders dienden eerder klacht in bij Comité P, maar die werd geseponeerd. De rechter doet uitspraak op 6 februari.