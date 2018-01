Al 11 bedrijven willen naar kmo-zone Groenstraat 23 januari 2018

Oostakker krijgt er een kmo-zone bij. Op de oude terreinen van takelbedrijf Lybaert in de Groenstraat kunnen zich tegen eind dit jaar twintig bedrijven vestigen. De nieuwe kmo-zone had heel wat voeten in de aarde. Enkele buurtbewoners stelden zich vragen over de verkeers- en andere overlast die het nieuwe bedrijventerrein met zich mee kon brengen. "Er volgde een petitie, waarop slechts twaalf mensen uit de buurt hun handtekening plaatsten", zegt uitbater van de het loodsencomplex Ludwig De Brabander. "Er volgde een bezwaarschrift, maar dat is uiteindelijk te laat ingediend waardoor het onontvankelijk is verklaard."





De twintig units, elk met een oppervlakte tussen de 218 en 499 vierkante meter, zijn gebruiksklaar tegen het einde van dit jaar of begin volgend jaar. "In een mum van tijd toonden elf bedrijven hun interesse. De onderhandelingen met hen lopen al. Dit toont dat er in Gent nood is aan een bedrijventerrein voor kleine en middelgrote ondernemingen." (JEW)