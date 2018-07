Al 1.703 niet-Belgen trekken naar stembus 31 juli 2018

Er hebben zich al 1.703 buitenlandse Gentenaars geregistreerd om een stem uit te brengen tijdens de lokale verkiezingen van 14 oktober 2018. Dat zijn er al 525 meer in vergelijking met het totaal van de vorige verkiezingen.





Nog tot vandaag kunnen niet-Belgen, die in Gent wonen, zich inschrijven om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. De voorwaarde is wel dat ze 18 jaar zijn op 14 oktober 2018 en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Gentse niet-EU burgers moeten bovendien al vijf jaar ononderbroken in België wonen.





Om te kunnen stemmen, moeten de niet-Belgen zich laten registreren in het Administratief Centrum Gent-Zuid. (YDS)