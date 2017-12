Agressieveling vernielt ramen en deuren 02u37 0

Een jongeman besloot donderdagnacht verschillende ruiten en deuren te vernielen van woningen aan de Brabantdam in Gent. De deuren en ramen waren zodanig beschadigd dat het niet meer veilig was voor de inwoners. Een getuige belde naar de politie. De verdachte, een 25-jarige man uit Frankrijk kon naar aanleiding van de persoonsbeschrijving gearresteerd worden. Hij werd gedagvaard in snelrecht en zal zich op 25 januari moeten verantwoorden op de correctionele rechtbank in Gent. (DJG)