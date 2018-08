Agressieveling (31) krijgt 10 maanden met uitstel 11 augustus 2018

Een 31-jarige Gentenaar is veroordeeld tot tien maanden cel met uitstel na een gewelddadige nacht in oktober 2017. Met de nodige blikken bier in het bloed, drong de man een huis binnen en bedreigde hij de bewoner met een mes. Hij ging aan de haal met de autosleutels van het slachtoffer, dat aan het incident verwondingen overhield in het gezicht en aan het been. Verderop bedreigde en verwondde de Gentenaar nog twee andere personen. Volgens zijn advocaat sukkelt de beklaagde met een alcoholprobleem. Hij moet zich laten behandelen voor zijn drugs- en alcoholproblematiek. Ook zijn agressieprobleem moet hij aanpakken. (DJG)