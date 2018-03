Agressieve dief probeert autoruit in te slaan 01 maart 2018

02u53 0 Gent Een jongeman uit Evergem is gisterenmorgen met de schrik vrijgekomen na een bizarre poging van diefstal met geweld in de buurt van het Sint-Annaplein in Gent. Een wagen blokkeerde de auto van het slachtoffer, waarop een man probeerde om de ruit in te slaan.

G. B. was rond 8.25 uur met de wagen op de baan in de omgeving van de Keizer Karelstraat in Gent. Maar op de hoek van de Frans Ackermanstraat met de Kozijntjesstraat stond hij plots vast. "Een champagnekleurige Volkswagen Golf 5 blokkeerde er de baan volledig", vertelt hij. "Ik dacht dat de bestuurder probeerde te manoeuvreren, dus liet ik hem wat ruimte. Plots tikte er iemand op mijn ruit aan de passagierszijde. Ik deed het raam open en in gebrekkig Nederlands stelde de man enkele vragen."Omdat B. opmerkte dat de man direct in zijn wagen begon rond te neuzen, deed hij al snel het raam dicht. Dat was zeer tegen de zin van die man. "Hij begon op mijn raam te kloppen. Toen dat in eerste instantie niet ging, ging hij op mijn motorkap liggen en probeerde hij de voorruit in te slaan. Daarna sprong hij in de Volkswagen en reed hij met nog iemand anders weg."





Handafdruk

B. was onder de indruk en deed aangifte bij de politie. Een nummerplaat kon hij niet noteren, maar de politie heeft een duidelijke handafdruk gevonden op de ruit. "Aan mijn wagen is gelukkig geen schade. Wie verwacht dit nu in het centrum van Gent op klaarlichte dag? Volgens de politie was het duidelijk dat het een georganiseerde actie was." Getuigen mogen zich bij de politie melden.





