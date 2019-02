Agressieve chauffeur voor rechter Wouter Spillebeen

01 februari 2019

15u37 0 Gent Een 26-jarige chauffeur die zich ter hoogte van de Weba in de Vliegtuiglaan in Gent agressief gedroeg in het verkeer, moest zich vandaag voor de rechter verantwoorden. “Iedereen wordt wel eens met moeilijke verkeerssituaties geconfronteerd. Het gaat erom dat je goed reageert”, aldus de rechter.

De chauffeur reed rond 2 uur ’s nachts heel dicht achter zijn voorligger en haalde hem daarna op een gevaarlijke manier in, volgens het slachtoffer. “Hij reed hem bijna van de weg”, zei de procureur. “Uit reflex trok het slachtoffer met zijn grootlichten. Daarop voelde de beklaagde zich blijkbaar uitgedaagd. Hij ging vol in de remmen staan, waardoor zijn achterliggers bruusk moesten stoppen om een aanrijding te voorkomen. Hij stapte ook nog eens uit, stapte naar de wagen van het slachtoffer en begon te roepen terwijl hij op het raam klopte.”

Het slachtoffer had zijn wagen intussen gesloten uit angst voor de agressieve chauffeur, die volgens het slachtoffer ook zijn zijspiegel beschadigde. De procureur vroeg om een straf met uitstel uit te spreken, maar volgens de verdediging moet er eerst nog extra onderzoek gebeuren. “Getuigen konden verhoord worden, maar dat is niet gebeurd”, volgens de advocaat van de chauffeur. Die wilde de situatie schetsen, maar werd meteen tegengehouden door de rechter. “Het voorafgaande is niet van belang”, klonk het. “Iedereen wordt wel eens met een moeilijke verkeerssituatie geconfronteerd. Het gaat erom dat je er goed op reageert.” Op 1 maart kent de man zijn straf.