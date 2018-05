Agressiefste gevangene van het land zet rechtbank op stelten 03 mei 2018

02u46 0 Gent Ringo De Witte (44), de gevaarlijkste gevangene van het land, heeft gisteren de show gestolen in het Gentse gerechtsgebouw. Hij staat terecht omdat hij een maand geleden cipiers aanviel met een zelfgemaakt wapen.

"Hey, 'hoe west'?" Met een glimlach zo groot als zijn strafverleden stapte Ringo De Witte gisteren de zittingszaal binnen. "Ik zou u een 'pieper' (kus, red.) geven, maar dat gaat niet, hè", riep hij naar zijn zus vanop de beklaagdenbank. Rechter Hans De Waele kon niet lachen met de show die De Witte opvoerde. De feiten waarvoor hij terechtstaat, zijn niet min.





Tijdens het avondeten in de Gentse gevangenis viel hij vorige maand een vrouwelijke cipier aan. Toen er hulp kwam van andere bewakers, begon Ringo De Witte met een zelfgemaakt wapen te zwaaien. Hij riskeert een celstraf voor verboden wapenbezit en poging doodslag.





De Witte zit al elf jaar onafgebroken achter de tralies. Niet door te moorden of te stelen, maar omdat hij zich telkens misdraagt in de gevangenis. Hij heeft maar liefst 32 veroordelingen achter zijn naam, dikwijls voor gewelddelicten. In de gevangenis van Hasselt sloeg De Witte de hoofdgeneesheer in het gezicht. Hij timmerde eerder ook Kim De Gelder in elkaar. Het gros van de tijd zit hij in Hoge Beveiliging. Het gevolg? De Witte krijgt celstraf na celstraf, en ziet zijn kansen om ooit vrij te komen slinken.





De rechtbank stelde gisteren een gerechtsdeskundige aan, die een verslag moet maken over de mentale toestand van De Witte. Zijn advocaat hoopt op een internering. (OSG)