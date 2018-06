Agenten riskeren cel na schietpartij OOK INZITTENDEN VERDACHTE AUTO OP EINDE WERE NAAR RECHTBANK JURGEN EECKHOUT

23 juni 2018

02u42 0 Gent Twee Gentse politieagenten moeten zich voor de correctionele rechtbank verantwoorden voor opzettelijke slagen en verwondingen na een schietpartij op Einde Were. Dat heeft de raadkamer gisteren beslist. Ze riskeren een celstraf. Het parket had nochtans gevraagd hen niet te vervolgen.

Op 17 november 2015 stond de Gentse stadsring R40 in rep en roer. 's Avonds rond 11 uur hadden agenten gezien hoe enkele inzittenden van een wagen zich heel verdacht gedroegen op Einde Were. Een politiecombi stopte bij de wagen en enkele inspecteurs stapten uit voor een controleactie. Daar ging het echter helemaal mis. De wagen vertrok met gierende banden en reed recht op de politiemannen af. Daarop trokken zij hun wapen en schoten naar de rijdende wagen, waardoor onder meer de voorruit sneuvelde. Ter hoogte van het kruispunt met de Nieuwewandeling werden de vijf inzittenden in de boeien geslagen.





Band of voorruit?

Kort na de feiten deden verschillende versies over het schietincident de ronde. De politiemannen verklaarden dat ze mikten naar de banden, terwijl de mensen in de auto volhielden dat de flikken de voorruit viseerden. Feit is wel dat de voorruit volledig aan diggelen was geschoten. Er volgde een week later een reconstructie, waarbij de stadsring in beide richtingen was afgezet.





Drie van de vijf inzittenden werden vrijgelaten, terwijl de chauffeur en de passagier vooraan aangehouden werden. "Dat mijn cliënt medeverdachte is voor poging tot doodslag, terwijl hij niet eens zelf aan het stuur zat, is absurd", zei zijn advocaat Abderrahim Lahlali ruim twee jaar geleden kort na de beslissing van de raadkamer.





Gisteren besliste de raadkamer over een doorverwijzing van zowel de twee politiemannen als van de chauffeur en passagier die initieel waren aangehouden. "De twee politiemannen zijn doorverwezen naar de correctionele rechtbank voor opzettelijke slagen en verwondingen", klinkt het bij Gentse afdeling van het parket van Oost-Vlaanderen. "Nochtans had het parket aangedrongen op een buitenvervolgingstelling. De raadkamer heeft daar anders over beslist."





Ook de chauffeur en passagier in de wagen die de agenten probeerde aan te rijden, zullen zich voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden. "Zij zijn doorverwezen voor 'een aanval te hebben gepleegd of zich met geweld te hebben verzet tegen een bevel van een agent'. Ze zullen niet terechtstaan voor weerspannigheid." De flikken riskeren net als de twee mannen die beschoten werden een celstraf.