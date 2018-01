Agenten niet vervolgd voor dood ramkraker 02u35 0

De dood van Gassa Si Redouane, een van de drie ramkrakers op juwelier Foulon in de Langemunt, is niet de schuld van de drie agenten die erbij waren toen hij verdronk in de Leie. De raadkamer stelde de agenten buiten vervolging. In de nacht van 1 op 2 mei vorig jaar pleegden de drie een ramkraak met een oude Ford Mondeo. De politie was meteen ter plaatse en loste enkele waarschuwingsschoten in de lucht. Twee van de drie daders konden ontkomen, maar Gassa Si Redouane sprong in de Leie. De drie agenten probeerden alles om de man uit het water te halen, maar hij weigerde gered te worden. De brandweer kon hem uit het water halen, maar hij overleed in het AZ Sint-Lucas. Uit de vaststellingen van de wetsdokter bleek dat hij overleden was door verdrinking en niet door een kogel. De politie kon in september een voortvluchtige vatten. Die ontkent alle betrokkenheid. Ze maakten voor 90.000 euro juwelen buit. (JEW)