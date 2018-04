Agent vraagt vrijspraak na vechtpartij Overpoort 24 april 2018

Een Gentse agent die in juni 2016 betrokken raakte in een vechtpartij in café TamTam in de Overpoortstraat, vroeg gisteren de vrijspraak in de rechtbank. Volgens de burgerlijke partij deelde hij een kopstoot uit, maar de agent beweert dat hij zich alleen verdedigde.





Rond 3 uur ontstond de schermutseling aan de urinoirs. De jonge agent was er buiten zijn uren wat gaan drinken en raakte slaags met een andere beschonken jongeman. "Ik kreeg ineens een kopstoot", zegt de burgerlijke partij, gesteund door een getuige. Maar de agent vertelt een ander verhaal. "Hij stond in het midden van het urinoir en er kwamen spatten mijn richting uit. Ik vroeg hem op te schuiven, maar kreeg een agressieve reactie. Ik werd in het nauw gedreven", vertelt hij. Volgens de verdediging sloeg de agent terug nadat hij een klap kreeg. En die getuige dan? "Dat was een vriendin van de burgerlijke partij en haar verklaring vertoont tegenstrijdigheden. We geloven haar niet", aldus de advocaat van de agent, die de vrijspraak vraagt.





"Van een agent verwachten we wel meer dan van een doorsneeburger", opperde de rechter. "Met uw opleiding zou u beter moeten kunnen omgaan met geweld." Vonnis op 14 mei. (WSG)