Afwas feestenbeker gebeurt in Luik 7 PLEINEN BESTELLEN SAMEN 600.000 HERBRUIKBARE EXEMPLAREN SABINE VAN DAMME

05 juni 2018

02u41 0 Gent Naar schatting 1,6 miljoen wegwerpbekers die tot vorig jaar op straat belandden, worden deze Gentse Feesten vervangen door herbruikbare exemplaren. De 600.000 bekers in drie formaten worden dagelijks afgewassen in Luik, 155 kilometer van Gent.

Nooit eerder werkten pleinorganisatoren samen, maar nu moesten ze wel. Ze zouden het voelen in hun kassa mocht elk plein een eigen systeem van bekers invoeren. Nu zijn op 7 pleinen - Polé Polé, Trefpunt, Vlasmarkt, Sint-Baafs, Boomtown, Laurentplein en Miramiro - dezelfde bekers te vinden. Het statiegeld van 1 euro kan je op deze pleinen terugvragen. De Korenmarkt, Braunplein, Cirq en de Groentenmarkt stappen niet mee in het systeem. Zij investeerden al in herbruikbare bekers.





Vrachtwagen

"We hebben hard moeten zoeken naar een leverancier, want niemand in Europa doet dit op deze schaal", zegt Erik Costeur van Polé Polé. "600.000 bekers worden met een vrachtwagen vanuit Luik geleverd in de voorhaven." Van daar uit worden ze naar de binnenstad gebracht en weer opgehaald. Dat moet dagelijks gebeuren, want de bekers worden niet op de pleinen afgewassen, maar in Luik.





"Daar hebben we een hoogtechnologische vaatwasser van 18 meter lang, met warmte- en waterrecuperatie", legt Cécile Lampertz van EcoCup uit. "Misschien brengen we die machine volgend jaar naar Gent." Cécile en haar broer Christophe hebben de Belgische poot van het Franse EcoCup 4 jaar geleden uit de grond gestampt. Ze werken al met kleinere festivals, maar de volumes van de Gentse Feesten zijn nieuw. Om het ecologisch aspect te garanderen, leent de stad Gent een propere CNG-vrachtwagen uit voor het transport van en naar Luik.





Hoe het praktisch moet, blijft afwachten.





Trakteren?

Het kan zijn dat een overdosis bekers op de Vlasmarkt belandt. Het kan dat er problemen komen qua stockering. Het kan dat een plein plots eurostukken tekort komt, want elke beker moet terugbetaald. En hoe moet het met trakteren, als je voor elke pint een euro extra moet geven? De organisatoren denken dat ze het voelen in hun kassa. EcoCup verwacht dat 10 tot 20% van de bekers zal verdwijnen. De bekers kregen een vrolijk ontwerp. Niet doorzichtig, omdat krassen dan minder zichtbaar zijn. Ze zijn er in 3 formaten: 33, 25 en 15 centiliter. Daarin moet alles passen, ook jenever en cava. Je kan ook - voor 5 euro waarborg - een kan van 5 liter kopen, om zelf bij te vullen in plaats van telkens bekers in te wisselen. Het financieel risico van deze stunt ligt bij EcoCup. De 7 pleinorganisatoren samen investeren 170.000 euro aan extra personeel, extra ruimte, verminderde omzet en sponsoring en een extra kassa. De stad steekt 77.000 extra ecosubsidies bij.