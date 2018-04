Afval, onkruid en afgeleefd meubilair in vergeten leefstraat 24 april 2018

Op de hoek van de Pijndersstraat en de Warandestraat is sinds 2015 een permanente leefstraat gevestigd, maar veel leven blijkt daar niet meer in te zitten. De plantenbakken zitten vol onkruid, het meubilair staat er afgeleefd bij en er wordt afval achtergelaten. "We bekijken samen met de buurt wat we met die plek kunnen doen, maar zijn niet van plan om nog permanente leefstraten te maken", zegt bevoegd schepen Resul Tapmaz (sp.a).





Volgend weekend duiken de eerste leefstraten weer op in Gent, na een jaar afwezigheid. Het Lab van Troje trok twee jaar geleden de stekker uit het project en nu heeft de stad dat overgenomen, met een iets gematigdere insteek. Zo wordt de Brugse Poort niet weer een leefwijk. Enkel een stukje van de Meibloemstraat wordt leefstraat, net als de Kozijntjesstraat. Vanaf 19 mei volgen de Zalmstraat en de Zesseptemberlaan. Er zijn dit jaar 15 leefstraten in Gent. Auto's worden er geweerd en de straat wordt ingericht met meubilair en gras. Na drie maanden wordt alles afgebroken.





"In onze plannen zitten geen permanente leefstraten meer", klinkt het op het kabinet van schepen Resul Tapmaz. "Het stukje aan de Pijndersstraat is een restant van een leefstraat uit 2015. We bekijken met de bewoners wat we kunnen doen. We moeten er over waken dat dergelijke plekken niet grimmig worden. De leefstraten moeten net levendige plekken in de stad zijn." (EDG)