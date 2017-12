Afscheid verongelukte plantsoenarbeider 02u40 0 JEW Dirk hield ervan om met zijn familie naar de bergen te trekken. Gent Honderden mensen hebben gisteren in het crematorium Westlede in Lochristi afscheid genomen van Dirk Van Geele (50). De arbeider van de Oostakkerse plantsoendienst verongelukte vorige week vrijdag.

Dirk fietste op 22 december naar huis nadat hij de visvijver in Oostakker had schoongemaakt en stamscheuten van de bomen gesnoeid had. In de Langerbruggestraat in Oostakker ging het mis. Hij werd er opgeschept door een Nederlandse bestelwagen en overleed ter plaatse. Het tragische nieuws van zijn overlijden sloeg overal in als een bom. Dat hij erg graag gezien was, bleek ook gisteren tijdens zijn uitvaart. Honderden mensen kwamen langs om hem een laatste eer te betuigen. Het werd een erg emotionele dienst met mooie anekdotes en muziek. Ook zijn collega's van de groendienst van Oostakker, waarvoor hij ruim dertig jaar lang met hart en ziel werkte, waren allen aanwezig. Ze hadden een mooie tekst voorbereid. "We zijn ongelofelijk fier dat je bij ons was als chef en vriend. We zijn je zo dankbaar voor je aanstekelijke charisma en je creatieve inspiratie die we voor altijd zullen meedragen in ons hart. Duizendmaal bedankt voor de leuke momenten die we samen beleefd hebben." (JEW)