Afscheid van Video met lach en traan FEEST MET 1.800 MENSEN AAN OUDE BEESTENMARKT EN IN VOORUIT SABINE VAN DAMME

22 mei 2018

02u30 0 Gent Afgelopen weekend is massaal afscheid genomen van het populaire café Video op de Oude Beestenmarkt. Dat gebeurde zaterdag in de Video, die veel te klein bleek, en zondag op een groot feest in de Vooruit.

De Video is niet meer. Zaterdagavond was er het afscheid in het populaire uitgaanscafé zelf. Bomvol was het binnen, en buiten stonden makkelijk honderd mensen op de stoep. Met af- en aanlopen passeerden er zeker 600 mensen. Zondagmiddag werd dan het legendarische gekleurde glasraam van de Video buiten gehaald en geïnstalleerd op het podium van de Vooruit, waar 's avonds nog eens 1.200 mensen kwamen feesten.





"Het was raar", zegt Jeroen Vereecke, één van de Video-stichters. "Wij waren al bijna een jaar aan dit afscheid bezig, en toch was het emotioneel. De Vooruit voelde als de koffietafel na een begrafenis van een toffe nonkel, met een lach en een traan. De Video heeft 18 jaar bestaan, en het is mooi geweest. Niks is voor altijd, maar het échte afscheid was toch nog even slikken. Zoveel mensen kwamen met verhalen, van hoe ze in de Video hun partner leerden kennen en nu drie kinderen hebben en zo. Zoveel mensen zijn daar geweest, hebben daar plezier beleefd. Net als wij. Ik was 28 toen de Video startte, ik ben er nu 46. Aan de jongste feestvierders moest ik uitleggen dat een sms sturen in de beginperiode van de Video echt wel hip was."





Eerste kus

Zaterdagavond zakten heel veel mensen om vele redenen af naar de Video. Ze gaven er hun eerste kus, vonden er hun levenspartner, beleefden er de wildste nachten, of hebben er gewoon mooi herinneringen aan. "Dit was het sympathiekste danscafé van Gent, wij zijn hier 15 jaar lang komen feesten", zeggen bijvoorbeeld Willem en Berber. "De Charlatan vonden wij veel te schraal, je kon dan evengoed naar Blankenberge gaan"





Het belang van de Video kan niet overschat worden. In 2000 zat het uitgaansleven in Gent in een dip. Het verklaart waarom ook op de openingsavond van het muziekcafé al honderden mensen op de stoep stonden. De Video was een broeinest van talent, was jarenlang de uitvalsbasis van Das Pop, en organiseerde honderden concerten. Vanuit de Video is trouwens het Boomtownfestival ontstaan.





De veranderde huurcondities van het horecapand betekenden de doodsteek voor de Video. Wat in de plaats komt, is nog niet duidelijk. De Video-mannen zijn niet meteen van plan iets anders te beginnen. "Wij zijn niet op zoek naar een nieuw pand voor een café. Het zijn andere tijden nu, hoe wij ooit gestart zijn met de Video, dat kan nu niet meer. Bovendien is het ook voor ons een andere periode, en tijd om iets anders te doen." En wat met het legendarische glasraam? "Geen idee, misschien wil het STAM het wel, als deel van de Gentse geschiedenis", lacht Vereecke.