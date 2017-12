Afscheid van Charles Pauwels in circustent 02u53 16 Foto Sabine Van Damme Charles Pauwels als witte clown.

Vorig weekend overleed Charles Pauwels (79). Hij was de oudst levende telg van de circusfamilie die aan de Watersportbaan staat. Het is dan ook daar, in de circustent, dat vandaag zijn afscheidsviering wordt gehouden. "De circustent is waar wij leven", zegt Maria Pauwels, de oudste dochter, die vandaag het circus leidt. "We worden gedoopt, doen onze communie en trouwen in de tent. Dus organiseren we er ook begrafenissen. Pater Christiaan zal de mis opdragen. Er komt veel volk, er komen zelfs mensen van Spanje over. Papa was erg geliefd." Na de viering gaat de kist naar het kerkhof van Herzele, waar 7 jaar terug ook al de echtgenote van Charles werd begraven. Het is vandaag al de zevende generatie van de Pauwels-clan die met Circus Pipo rondtrekt. Charles Pauwels trok tot vorig jaar nog mee met de woonwagens, twee jaar geleden trad hij zelfs nog op, als witte clown. (VDS)