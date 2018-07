Afscheid kanunnik Luk De Geest (70) in volle kathedraal 28 juli 2018

In een volle Sint-Baafskathedraal is gisteren afscheid genomen van ere-vicaris Luk De Geest (70). Hij overleed vorige week in het Gentse UZ, na een korte maar genadeloze ziekte. Bisschop Luk Van Looy ging de viering zelf voor. "Met Luk verliezen zowel de Kerk in ons bisdom als de Kerk in Vlaanderen een grote figuur. Ook buiten de Kerk, in de stad Gent en in andere religieuze of levensbeschouwelijke gemeenschappen, was hij een zeer gewaardeerd iemand. Hij toonde wat paus Franciscus bedoelt met een Kerk die niet alleen met zichzelf bezig is, maar die dienstbaar in de samenleving staat."





De Geest was onder meer 25 jaar verantwoordelijk in het bisdom Gent voor alle initiatieven voor zieken, armen, mensen met een beperking, vluchtelingen, gevangenen en al wie kwetsbaar is en in nood. Tot vorig jaar was hij ook voorzitter van Caritas Vlaanderen, hij stond mee aan de oorsprong van Kerkwerk Multicultureel Samenleven en aan de wieg van KRAS, het netwerk van armoedebestrijdingsdiensten in Gent. Sinds juni 2017 was hij ook voorzitter van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede. In september 2017 benoemde bisschop Luc Van Looy hem tot rector van het bedevaartsoord in Oostakker.





Luk De Geest werd bijgezet in de crypte van de kanunniken op de begraafplaats in Mariakerke. (VDS)