Afpersers viseren oude en eenzame mensen 23 januari 2018

Vier Gentenaars met de Slovaakse nationaliteit moesten gisteren in de rechtbank verschijnen voor een resem diefstallen en oplichting ten nadele van kwetsbare personen. De verdachten, drie vrouwen en een man, zochten volgens het parket altijd bejaarde of eenzame mensen op, maakten hen te vriend en vroegen hen dan om geld of waardevolle spullen. Bij een van hun slachtoffers, een 93-jarige vrouw, stormden ze binnen in het appartement om haar te intimideren en geld te vragen. De verdachte vrouwen zaaiden ook verwarring door elkaars naam aan te nemen en zo verhoor door de politie te ontwijken. Ze riskeren celstraffen tot twee jaar. Op 12 februari spreekt de rechtbank in Gent een straf uit.





(WSG)