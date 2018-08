Afperser maakt drie gewonden: parket wil celstraf 10 augustus 2018

Een 31-jarige Gentenaar krijgt mogelijk tien maanden cel na één gewelddadige nacht in oktober 2017. Met de nodige blikken bier in het bloed bedreigde hij een bewoner in diens huis met een mes. Hij stal de autosleutels van het slachtoffer, dat aan het incident verwondingen overhield in het gezicht en aan het been. Verderop bedreigde en verwondde de Gentenaar nog twee andere personen. Volgens zijn advocaat sukkelt de beklaagde met een alcoholprobleem. Hij zou wel uit eigen beweging in therapie gegaan zijn, en daarom vraagt de verdediging een straf met uitstel. Vonnis vandaag. (OSG)