Afkopen strafzaak krijgt staartje EERSTE COMMISSIE NIEUWE STIJL VISEERT WONINGENT ERIK DE TROYER

17 augustus 2018

02u36 0 Gent Begin september buigt de eerste deontologische commissie nieuwe stijl zich over een zaak van belangenneming in de Gentse politiek. Die commissie werd in het leven geroepen na de Optima-affaire. In het vizier: ex-schepen Guy Serraes (Open Vld) en WoninGent-voorzitter Guy Reynebeau (sp.a).

De commissie zal draaien om een oude zaak rond ex-schepen Guy Serraes. Hij is vandaag consultant bij Ernst & Young én bestuurder bij huisvestingsmaatschapij WoninGent. In 2012 besliste WoninGent een contract toe te wijzen aan Ernst & Young. Uit onderzoek bleek dat Serraes bij vijf vergaderingen over dat contract aanwezig was, zowel bij de raad van bestuur als bij het dagelijks bestuur. Enkel wanneer de toewijzing effectief gebeurde, verliet Serraes de ruimte. Er volgde een onderzoek van het parket naar belangenneming, maar in 2016 werd de zaak zonder voorwerp verklaard omdat Serraes de strafzaak had afgekocht. Hij deed daartoe een voorstel van 25.000 euro, het parket vond dat voldoende. De zaak afkopen kon dankzij de zogenaamde afkoopwet die kort daarvoor door het parlement was geraakt.





Zaak van de baan zou men denken, maar dat is buiten Herman De Groote gerekend. De gewezen voorzitter van WoninGent en politicus voor de sp.a wou op de raad van bestuur van WoninGent dit jaar aankaarten of Serraes nog wel bestuurder van WoninGent kon blijven. Hij vindt dat het afkopen van een strafzaak gelijk staat aan een schuldbekentenis. Uiteindelijk werd gekozen om het punt niet te bespreken in de raad van bestuur met alle aandeelhouders erbij, maar wel in een deontologische commissie.





Verkiezingen

Ook huidig WoninGent-voorzitter Guy Reynebeau (sp.a) wordt in het vizier genomen. Hij zou voor de raad van bestuur verklaard hebben dat het parket een afkoopvoorstel zou gedaan hebben aan Serraes terwijl het net andersom was. Voor Open Vld is het een vervelende zaak, net voor de verkiezingen, maar ook bij sp.a zorgt dit voor een wrange nasmaak aangezien een socialist van de oude garde iemand van de nieuwe garde op de korrel neemt.





Niet-politici

Op 4 september zetelt de commissie achter gesloten deuren de eerste keer volgens de nieuwe procedure. In het verleden was de deontologische commissie een pure politieke aangelegenheid waarbij de meerderheidspartijen de meeste leden hadden. Nu hebben de politieke partijen gelijke macht en worden ze bijgestaan door 6 externen: gewezen magistraten Henri Heimans en Lieve Moors, UGent-professor Herwig Reynaert, politicoloog Nicolas Bouteca, oud-journalist Karel Van Keymeulen en Marian Verbeek van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten.