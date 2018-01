Afghaanse en Turkse scholieren op de vuist 29 januari 2018

Het is eind vorige week tweemaal tot schermutselingen gekomen tussen twee groepen jongeren op het Ledebergplein. "Donderdagavond werden we op de hoogte gesteld van spanningen tussen scholieren van de Benedictuspoort", vertelt Dirk De Sutter, woordvoerder van de Gentse politie. "Het ging om een conflict tussen een groep Afghaanse en een groep Turkse minderjarigen. We kwamen tussenbeide en konden de gemoederen bedaren." De Gentse flikken namen het zekere voor het onzekere en waren daags nadien preventief aanwezig in Ledeberg. Dat verhinderde niet dat de situatie opnieuw uit de hand liep. "De twee groepen keerden zich na verloop van tijd zelfs samen tegen de politie. Er werden geen wapens gebruikt tegen de jongeren, maar de agenten moesten wel bijstand vragen." Uiteindelijk raakte niemand gewond. Drie personen werden bestuurlijk aangehouden. 's Avonds werden ze in het commissariaat in Ekkergem opgehaald door hun ouders. Hoe ze gestraft zullen worden, is onduidelijk, aangezien het gaat om onderzoek naar minderjarigen. Daarover mogen politie en parket niets kwijt. (OSG)