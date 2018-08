Afgeleid door gps: met Fiat in water LEERLING-BESTUURSTER (21) BELANDT IN LEIE AAN PORTUS GANDA JURGEN EECKHOUT

03 augustus 2018

02u36 0 Gent Een 21-jarige vrouw met een voorlopig rijbewijs uit Melle is woensdagnacht met haar Fiat 500 in de Leie beland aan de Portus Ganda in Gent. Bestuurster Camille D. was afgeleid door haar gps en de hekken die een stuk gereden balustrade vervingen, konden haar wagen niet voldoende afremmen.

Rond 3.40 uur ging het helemaal fout na een resem verkeersovertredingen op de Nieuwbrugkaai, aan de achterkant van het Sint-Lievenscollege. Camille D. kwam van de Sint-Jorisbrug en sloeg linksaf in de Sint-Joriskaai. Tijdens de Gentse Feesten was dat toegelaten, maar nu niet meer. De jonge vrouw reed door in de tegenovergestelde richting van de eenrichtingsstraat en negeerde nadien nog tweemaal hetzelfde verbodsbord.





Daarna zag een getuige hoe de jonge vrouw de bocht miste, een fietsstalling ramde en in de Leie, naast de fietsbrug, belandde. "Ze kon zelf nog uit haar wagen raken en naar de kant zwemmen", vertelt de politie. "Ze is daarna met lichte verwondingen overgebracht naar het Sint-Lucasziekenhuis." Aan de politie verklaarde ze nog dat ze afgeleid was door haar gps. De brandweer kwam ter plaatse met een duikteam en een kraan om de Fiat 500 weer op het droge te krijgen. De duikers waren tot tegen de middag in de weer om stukken balustrade en hekken uit het water te halen.





Het slachtoffer zat alleen in haar wagen en reed rond met een voorlopig rijbewijs van het 'Model 18'. Dat betekent dat ze zonder begeleider mag rijden. Tijdens de week mag je hiermee ook 's nachts rijden, enkel op vrijdag en in het weekend is dat niet toegelaten. Dat rijbewijstype is slechts 18 maanden geldig. Voor haar definitief rijbewijs heeft het ongeval van woensdagnacht geen enkel gevolg. "Ze kan dat zonder problemen afleggen, zelfs als ze nu een tijdelijk rijverbod heeft gekregen", stelt politierechter Christian Van Hoorebeke. Dat was nu niet het geval, al bestaat de kans dat ze zich voor de politierechter alsnog moet verantwoorden. Dan riskeert ze alsnog een rijverbod.





Tweede ongeval daar

Voor de buurt is het al het tweede soortgelijke verkeersongeval in nog geen jaar tijd. In de nacht van 22 op 23 augustus belandde een wagen met daarin drie jongeren op exact dezelfde plaats in de Leie. Het trio was toen aan het Sint-Annaplein op de vlucht geslagen voor een politiecontrole. De flikken zetten een achtervolging in, maar via de Keizer Karelstraat kwamen de vluchtende tieners in de Nieuwbrugkaai terecht. In de bocht naar links ging het toen fout. De balustrade die toen werd stuk gereden, is sindsdien nog steeds niet hersteld. In de plaats staan er enkele hekken, die ondanks de lage snelheid van Fiat van Camille de wagen niet konden tegenhouden.