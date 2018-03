Affiches testen kritische geest studenten 21 maart 2018

02u48 0 Gent De Universiteit van Gent pakt uit met een opmerkelijke campagne om haar studenten aan het denken te zetten.

In het straatbeeld doken gisteren affiches op met provocatieve en dubieuze slogans als 'Een vrouwenbesnijdenis is de beste manier om infecties te vermijden'. Ook in de lessen van drie verschillende proffen werd ruimte gemaakt voor een ongebruikelijk sociaal experiment. Zo minimaliseerde professor filosofie Johan Braeckman de evolutietheorie van Darwin of bestempelde professor Lieven De Marez zijn studenten als 'smartphoneverslaafden'. De onjuiste beweringen werden onthaald op blikken van ongeloof, maar slechts een select aantal studenten durfde te reageren voor een vol auditorium.





Met de opmerkelijke campagne wil de UGent het belang van haar slogan 'Durf Denken' onderstrepen "in een maatschappij waar fake news dagelijkse kost is". De universiteit wil jongere generaties stimuleren om een kritische en onafhankelijke geest te ontwikkelen. "Er is nood aan mensen en instellingen die durven en mogen tegenspreken, zonder het debat te moeten winnen", aldus rector Rik Van de Walle. (YDS)