Afbraakwerken Stapelplein gestart 23 januari 2018

Aan het Stapelplein vlakbij de Dampoort, waar nog steeds bpost zit, zijn de afbraakwerken gestart. Het volledige plein wordt de komende jaren hertekend. Momenteel wordt plaats gemaakt voor een gigantische woontoren, met 75 appartementen, kantoor- en commerciële ruimte. Naast de toren komt later nog een palazzo met 16 woningen en 34 appartementen rond een collectieve binnentuin. De toekomstbeelden voor het project zien er veelbelovend uit. Zij houden alvast rekening met het feit dat de stadsring wordt verlegd naar de Afrikalaan, én dat er een tram langs de toren zal rijden. In welk jaar dat dan zal zijn, staat er niet bij. De verkoop van de appartementen loopt als een trein, de 'budgetappartementen' met 2 slaapkamers zijn al uitverkocht nog voor de eerste steen is gelegd. Meer info over het project: www.stapelplein.be (VDS)