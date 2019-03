Admiraaldreef is voortaan verkeersvrije Jeugdwerkstraat voor KSA Sint-Lieven. Didier Verbaere

16 maart 2019

De Admiraaldreef in Gent die leidt naar het KSA lokaal van Sint-Lieven Jongens op grondgebied Destelbergen wordt de tweede Jeugdwerkstraat van Gent. De straat wordt voortaan elke zaterdag tijdelijk verkeersvrij worden gemaakt voor en na de activiteiten van de jeugdbewegingen. Het is ook pas de tweede ‘geknipt voor jeugdwerk-straat in Vlaanderen.

“Naar analogie met de schoolstraten, maken we deze jeugdwerkstraten verkeersvrij voor de veiligheid van de kinderen en de omwonenden. Zo sporen we de jeugd ook aan om te voet of met de fiets naar de jeugdbeweging te komen”, zegt schepen van Jeugd Elke Decruynaere van Gent.

Het was de leiding van KSA Sint-Lieven die om extra verkeersveilige maatregelen vroeg. “Wekelijks komen zo’n 300 leden naar hier. Sommige ouders vinden het zelfs nodig om hun kinderen met de auto tot. op de terreinen af te zetten. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties”, zegt leider Bram Van Damme. Daarom stemden de gemeentebesturen van Gent en Destelbergen in met de geknipte straat. De leiding van de groep volgde een cursus gemachtigd opzichter en zal de straat wekelijk afsluiten tussen 13.30 en 14 uur en van 17.15 tot 17.45 uur.