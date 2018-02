Ada en Arthur zijn populairste babynamen van 2017 07 februari 2018

02u46 0 Gent Wissel van de wacht bovenaan de lijst van de populairste namen van Gent. Geen Leon en Olivia meer, maar wel Arthur en Ada. Die laatste naam komt zo goed als uit het niets. Ook opvallend: bij nieuwe Gentenaars blijkt de naam Mohammed in al zijn vormen stilaan op het achterplan te raken.

De top drie bij de jongens wordt gevormd door de namen Arthur (15), Lucas (14) en Jules (13). "In die exacte schrijfwijze. Als we alle schrijfwijzes bij mekaar zouden rekenen dan is Lukas/Lucas de populairste jongensnaam", zegt schepen van Bevolking Sofie Bracke (Open VLD). "Opvallend is ook dat er een pak minder Mohammeds geboren worden. Blijkbaar begint bij Gentenaars van vreemde origine toch ook wat diversiteit in de namen te sluipen. Van alle schrijfwijzes samen werden er 15 geboren.





Bij de meisjes komt Ada uit het niets naar de hoogste plaats in de ranglijst. "Vorig jaar waren er nog twee, dit jaar al vijftien", zegt Bracke. "We zien een schepen Elke Decruynaere-effect. Haar dochter heeft Ada en blijkbaar heeft ze de trend gezet", lacht Bracke. De top 3 bij de meisjes wordt vervolledigd door Lucie en Ella. "Als het op achternamen aankomt zijn de Gentenaars vrij klassiek. In 90% van de gevallen krijgt de baby de achternaam van de vader. In 5% van de gevallen krijgt het kind beide namen met de naam van de vader voorop. In 4% van de gevallen de achternaam van de moeder en in 1% beide achternamen maar die van de vrouw eerst."





(EDG)