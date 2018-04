Actrice Mieke Bouve stapt over van sp.a naar Open Vld Sabine Van Damme

25 april 2018

14u04 15 Gent Het Genste sp.a-gemeenteraadslid Mieke Bouve zal voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen op de 9de plaats van de Open Vld-lijst staan. Dat gerucht doet al langer de ronde, maar Bouve ontkende formeel. Vandaag geeft ze een persconferentie over haar ‘politieke toekomst in Gent’.

Daarin zal ze dus vertellen dat ze overstapt naar Open Vld. De consequentie daarvan is dat ze onmiddellijk ontslag neemt uit de gemeenteraad. Ze zal worden opgevolgd door Karla Persyn van Groen.

Bouve is actrice, die in haar jonge jaren furore maakte als Boogschutter in de tv-jeugdserie Merlina. Ze was eerder al lid van de Volksunie en van Spirit. Ze zetelde de voorbije jaren geregeld in de Gemeenteraad als vervangster, sinds 2015 permanent. Ze volgde onder meer cultuur op.

Na haar mandaat voor sp.a probeert ze het nu dus bij de liberalen.

