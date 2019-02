Actievoerders willen symbolische euro geven voor Sint-Anna Erik De Troyer

02 februari 2019

Al de hele namiddag is er een muziekmarathon aan de gang op de site van de Sint-Annakerk. Sioen, Wim Claeys en anderen waren van de partij. De kerk wordt omgebouwd tot een Delhaize en een actiecomité wil er alles aan doen om het niet zo ver te laten komen. Ze stellen nu voor om de kerk voor een symbolische euro te kopen en er zelf een invulling aan te geven.

De Gentse violist Mikhaul Bezverkhni is de initiatiefnemer van de actie. “Waarom zouden wij deze kerk niet kunnen kopen? We zamelen momenteel geld in en vragen één euro per actievoerder. Aan een half miljoen gaan we natuurlijk niet geraken maar dat geld willen we gebruiken om de kerk een betere invulling te geven dan een supermarkt”, zegt hij.

Zondag is de Sint-Annakerk het thema van de maandelijkse Speakers Corner in het Belfortcafé. Daar kruisen zowel schepen van cultuur Sami Souguir als het actiecomité SOS Sint-Anna de degens.