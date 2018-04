Actieplan in de maak om baanwinkels N70 te groeperen 11 april 2018

De provincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen hebben het licht op groen gezet voor een toekomstvisie op de baanwinkels langs de steenweg N70 tussen Gent en Antwerpen. Die moet het evenwicht herstellen tussen de baanwinkels en de middenstand in stads- en dorpskernen. "We willen leefbare steenwegen en levendige handelskernen. We brengen baanwinkels samen in afgebakende zones, behouden open ruimte zoveel mogelijk en verhogen de leefbaarheid door de detailhandel weer naar de kern te brengen", zegt gedeputeerde Martine Verhoeve (Open Vld), bevoegd voor Ruimtelijke Planning en Economie. "De afbakening in zones levert voordelen op: een toename van de economische rendabiliteit voor meerdere retailers, een afname van de filedruk op de steenweg, de creatie van meer open ruimte, de instandhouding van het agrarisch karakter en een verbetering van de leefbaarheid voor de bewoners."





Het pilootproject 'Baanwinkels en gemeenten op één lijn' wil een voorbeeld stellen voor alle Vlaamse steenwegen. Het project kan rekenen op de financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het Vlaams Hermesfonds, goed voor 430.000 euro. De ruimtelijke uitvoeringsplannen en al verleende vergunningen worden in stand gehouden. In juni worden de eindresultaten voorgesteld. (YDS)