Actiecomité overhandigt 168 bezwaarschriften tegen bouwplannen Meulestede Erik De Troyer

28 maart 2019

15u42 0 Gent Donderdag hebben bewoners van de wijk Muide-Meulestede 168 bezwaarschriften overhandigd aan de stad. Ze willen zo voorkomen dat de Alkstraat, een klein wegje dat dwars door ‘Meulesteebos’ loopt , wordt geschrapt. Dat is namelijk de eerste stap naar het bouwen van 50 omstreden woningen in de wijk.

“De Alkstraat heeft een rijke geschiedenis en gaat zeker terug tot 1745. De weg wordt vandaag nog frequent gebruikt door fietsers en voetgangers. Er zijn tal van redenen waarom we tegen dit bouwproject zijn. We hebben al geruime tijd problemen met de luchtkwaliteit in de wijk door de activiteiten in de haven en het vele zwaar verkeer. Het bouwproject geeft vermoedelijk nog meer mobiliteitsproblemen. We zouden graag snel concrete maatregelen zien om een groene buffer te creëren tussen de haven en de wijk, zoals dat in het bestuursakkoord werd opgenomen.”

“Dat we zo veel bezwaarschriften hebben verzameld, is een duidelijk signaal. De participatie zoals die nu georganiseerd wordt, is onvoldoende”, klinkt het verder.

Schepen Sami Souguir (Open Vld) ontving het actiecomité. “Ik heb de diensten opdracht gegeven om te bekijken op welke manier de groene buffer gecreëerd kan worden”, zegt hij. “Ook de heraanleg van de wegen en de trottoirs zit in de pijplijn en we zullen terugkoppelen met de buurt vooraleer dat definitief is. Dit gaat natuurlijk om private grond en een privaat project. Acasa heeft het recht om daar te proberen bouwen. We zullen in Gent sowieso wat dichter moeten bouwen als we de woonnood het hoofd willen bieden.”