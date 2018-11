Actie GMF heeft succes, volgend jaar geen wegwerpbekers meer op Zesdaagse Sabine Van Damme

13 november 2018

18u40 0 Gent Bij de start van de Zesdaagse voert het Gents MilieuFront actie tegen de wegwerpbekers op het evenement. Zij vinden dat het evenement te vervuilend is, met naar schatting 250.000 plastic bekertjes die op de afvalberg belanden. Stad en organisatie engageren zich om het volgend jaar beter te doen.

“De Zesdaagse van Gent heeft ook dit jaar geen herbruikbare bekers ingevoerd. En daar wil Gents MilieuFront (GMF) iets aan doen. Er zijn geen excuses meer om wegwerpbekers te blijven gebruiken. Als het lukt om herbruikbare bekers in te voeren op een groots en ingewikkeld festival als de Gentse Feesten, dan moet het zeker lukken in het Kuipke, met amper een handvol bars.” Dat zegt Vanessa Debruyne, actief bij GMF. Met een 20-tal mensen spraken ze gisteren alle wielerliefhebbers bij de inkom aan, en deelden stickers uit met ‘Wij willen herbruikbare bekers’.

De organisatie reageert, en zegt dat er wel degelijk gekeken is naar een alternatief. “Maar zowel de externe veiligheidscoördinator als de politie heeft ons gewezen op de veiligheidsrisico’s”, klinkt het bij Golazo. “Het middenplein, waar drank wordt geschonken, grens onmiddellijk aan de piste. Herbruikbare bekers zijn harder en zwaarder dan wegwerpbekers. Zo’n beker die op de piste valt of gegooid wordt, houdt een enorm veiligheidsrisico in voor de renners. Om die reden worden op het middenplein ook geen harde plastic flesjes of glas gebruikt, en kartonnen drankhouders zijn ook niet toegelaten. Onze verantwoordelijkheid ligt in de eerste plaats op vlak van veiligheid. Toch ligt ook de afvalproblematiek ons na aan het hart, dus engageren we ons samen met de stad Gent om tegen de editie van 2019 alternatieven te vinden voor de wegwerpbekers die we nu gebruiken. We willen in de toekomst anders om te gaan met plastic afval.”