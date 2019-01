Acterende dokters verkopen Scala drie keer uit Meteen bijna 1.500 kaarten verkocht bij theaterdebuut Erik De Troyer

09 januari 2019

09u56 7 Gent Op een normale werkdag lopen ze in dokterstenue door het AZ Sint-Lucas, maar deze vijf artsen trekken binnenkort toneelkostuums aan. Met hun voorstelling ‘Het Diner' slaagden ze er zelfs in om zaal Scala drie keer uit te verkopen en nog eens drie andere data zijn zo goed als uitverkocht. Niet slecht voor een theatergroep zonder toneelervaring. De opbrengst van het theaterstuk gaat naar het goede doel.

Birgitte Vangehuchten is anesthesiste, Marianne Lippens doet aan nucleaire geneeskunde, Harald Peeters is maag-darmspecialist, Jos Van Acker is klinisch bioloog en Koen Willems is psychiater. Op 29 maart staan ze samen een eerste keer voor een uitverkochte Scala. Hun theaterstuk is zelfs zo populair dat ze vijf extra voorstellingen hebben ingepland, telkens voor zo’n 250 toeschouwers.

Birgitte is de bezieler van het toneelstuk. “Voor de artsen van ons ziekenhuis heb ik maandenlang dierenmutsen gehaakt. Die zetten ze op om kinderen wat op hun gemak te stellen tijdens onderzoeken en ze betaalden een klein bedrag aan mij dat ik dan schonk aan Revive, de vzw waarmee ik elk jaar op missie trek. Mijn handen konden al dat haken na een tijdje niet meer aan en dus begon ik te denken op welke andere manier geld ingezameld kon worden. Zo ontstond het plan om toneel te spelen. De eerste die ik kon inlijven was Marianne. Zij trekt elk jaar met de vzw Help op missie en dus hadden we er meteen een goed doel bij. Samen hebben we een lijstje opgemaakt van collega’s waarvan we vermoedden dat ze wel wat acteertalent hadden. Voor we het goed en wel wisten hadden we niet alleen vijf acteurs, maar ook een echte regisseur (Lucas Tavernier, red) én een scenografe”, lacht Birgitte.

Geen van de artsen heeft echt acteerervaring. “De laatste keer dat de meesten van ons op een podium stonden, was tijdens schooltoneel van heel veel jaren geleden. Echte acteurs zijn we dus niet. We hopen dat het publiek ons wat respijt geeft op dat vlak. Toch zijn we er heel intens mee bezig. Het eerste wat we gedaan hebben, is het script zeer grondig doorgelezen in groep. Onze regisseur heeft ons alle details van het script uit de doeken gedaan en we hebben een psychiater in onze rangen die elk personage tot in detail kan ontleden. Heerlijk is dat. Sinds september zijn we écht aan het repeteren.”

Drukke agenda’s

Uiteraard is repeteren nog heel wat anders dan echt spelen voor een publiek. “Daarom doen we eerst een try-out en een avant-première. We hebben de smaak echt goed te pakken. Artsen hebben het altijd druk, maar we doen er echt alles aan om ondanks onze drukke agenda’s altijd op de repetitie te zijn. Dat is verre van evident. Als dit over de hele lijn een succes wordt, kan het best dat we een echt theatergezelschap worden. We moeten enkel nog eens nadenken over een naam.”

“Het leuke is ook dat het ook op de werkvloer wat animo oplevert. We worden er voortdurend over aangesproken. Mensen laten ons weten wanneer ze tickets hebben gekocht. Eén ding staat vast: er zal meer dan één dokter in de zaal zijn.”

De voorstellingen van 29, 30 en 31 maart zijn uitverkocht. Voor de matinee op 31 maart en de avondvoorstellingen op 5 en 6 april zijn er nog een beperkt aantal kaarten. Een ticket kost 22 euro. Te bestellen via Scalaplatform.be.