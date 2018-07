Acrobatische toeren in Baudelopark 17 juli 2018

's Avonds wordt onder meer gedanst in het Baudelopark, maar overdag is dat nog tot en met woensdag het decor van het Jeugdcircusfestival van Circusplaneet. Elke dag van 15 tot 18 uur kunnen kinde- ren deelnemen aan de leukste workshops. Kindjes vanaf 8 jaar kunnen bijvoorbeeld zwieren en zwaaien aan de Vliegende Trapeze van Ell Circo d'Ell Fuego. Hoogtevrees mag je niet hebben, al kan er niks gebeuren, alles is beveiligd. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen ook zelf een parcours bou- wen en uitproberen. En elk uur start een andere demonstratie, de ene al spectaculairder dan de andere.