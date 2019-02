ACOD roept UGent-personeel en studenten op om deel te nemen aan klimaatstaking Yannick De Spiegeleir en Sam Ooghe

28 februari 2019

19u41 0 Gent De socialistische overheidsvakbond ACOD aan de Universiteit Gent roept personeel en studenten van de UGent om massaal deel te nemen aan de “Global Strike for Future” in Gent op 15 maart. Deze actie wordt georganiseerd door de ‘klimaatspijbelaars’ die sinds enkele weken wekelijks betogen om een ambitieus klimaatplan te vragen.

Academici, vakbonden, NGO’s en andere individuen en organisaties riepen alvast publiek op om deze acties te ondersteunen, en ook ACOD UGent sluit zich hier nu bij aan.

Dit staat in een open brief die de vakbond aan alle personeelsleden stuurde. Bovendien vraagt de vakbond aan het universiteitsbestuur, en in het bijzonder rector Rik Van de Walle, om alle personeelsleden en studenten van de UGent de mogelijkheid te geven deel te nemen aan de acties in Gent, om 10 uur aan de Stadshal. Ze vragen dat de rector dienstvrijstelling zou voorzien voor personeelsleden die deelnemen aan de actie, en dat ook studenten die verplichte lessen ‘brossen’ niet worden gesanctioneerd.

De voorbije weken heeft UGent-rector Rik Van de Walle meermaals zijn steun betuigd aan de ‘klimaatspijbelaars’. “We zijn er dan ook van overtuigd dat hij bereid zal zijn het personeel en de studenten van de UGent de kans te geven deel te nemen aan de ‘Global Strike for Future’”, klinkt het bij ACOD UGent.

Klimaatplan

Daarnaast wil ACOD UGent ook antwoorden op de vraag vanuit de ‘klimaatspijbelaars’ naar een ambitieus klimaatplan, rekening houdend met de prioriteiten die ze als vakbond legt rond sociale rechtvaardigheid. In het plan pleit ACOD UGent onder meer voor een forse uitbreiding van het openbaar vervoer, een reconversie van vervuilende industrie zonder jobverlies en met een verbod op delokalisaties, en investeringen in onderzoek en onderwijs. De vakbond stelt ook te pleiten voor collectieve oplossingen voor de klimaatproblematiek, eerder dan individuele maatregelen die vooral de werkende bevolking treffen.

Het volledige programma is te vinden op: http://www.acod.ugent.be/?q=node/1053