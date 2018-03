Achtergelaten portefeuille gestolen: celstraf 29 maart 2018

02u45 0

Een effectieve gevangenisstraf voor het stelen van een achtergelaten portefeuille: het vonnis dat een Gentenaar gisteren te horen kreeg, was wel bijzonder zwaar. De man had dan ook een indrukwekkend strafblad. Hij moet eveneens 300 euro boete betalen. De man, zonder advocaat, kan wel nog in beroep gaan. (OSG)