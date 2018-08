Achter de schermen kijken bij vogelopvangcentrum 02 augustus 2018

Het Vogelopvangcentrum voor vogels en wilde dieren (VOC) aan de Liedermeersweg in Merelbeke zet nu zondag vanaf 10 uur de deuren open. "Het zijn drukke dagen. Afgelopen maand vingen we meer dan 1.000 vogels en dieren op", vertelt verantwoordelijk Nic De Meulemeester. Het VOC wordt overstelpt met meldingen van zieke watervogels. Door een gebrek aan zuurstof is er op heel wat open waters botulisme uitgebroken. Daarbij raken de watervogels vergiftigd. "Helaas hebben we zelf handen en vrijwilligers tekort om de zieke dieren te vangen. We hebben ook hulp gevraagd aan de brandweer in Gent om de dode dieren uit de Watersportbaan op te vissen, zodat we verdere verspreiding kunnen stoppen", aldus Nic. In het VOC is er ook een toevloed aan exotische, niet inheemse vogels zoals uilen, oehoes en woestijnbuizerds. "Steeds meer mensen houden deze als huisdier. Maar eigenlijk zijn wij niet verantwoordelijk om deze op te vangen. Ze palmen onze kooien in die bedoeld zijn voor wilde vogels. De overheid moet dringend werk maken van een nieuwe opvang van deze soorten", aldus Nic.





Zondag is er elk uur een geleide wandeling door natuurgids en ornitholoog Harald Evrard. Zowel om 11.30 als om 18.30 uur worden een aantal verzorgde en gesterkte vogels vrijgelaten. Het hele programma vind je op www.vocmerelbeke.be. (DVL)